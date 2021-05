Boxerul roman Cristian Ciocan l-a invins prin KO tehnic in repriza a treia pe polonezul Patryk Kowoll, sambata, intr-un meci la categoria grea, in gala profesionista de la Koln (Germania).



Ciocan (33 ani), alias Christian Hammer, si-a trecut in palmares a 26-a victorie la profesionisti (16 KO), avand si 7 infrangeri. Galateanul venea dupa o infrangere suferita in noiembrie in fata campionului olimpic francez Tony Yoka.



Patryk Kowoll (29 ani) are doar 7 victorii la profesionisti (5 KO) si 25 de infrangeri (17 prin KO).



In capul de afis al galei de la Koln, germanul…