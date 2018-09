Stiri pe aceeasi tema

- Eleider Alvarez campion mondial WBO la categoria semigrea. Boxerul columbian l-a invins prin KO pe deținatorul centurii. Boxerul columbian Eleider Alvarez este noul campion mondial WBO la categoria semigrea, invingandu-l prin KO pe rusul Serghei Kovaliov, precedentul detinator al centurii, sambata la…

- Site-ul oficial al Connecticut Open a anuntat, marti, ca Simona Halep a acceptat un wild-card la turneul ce va avea loc in perioada 19-25 august. Simona Halep a castigat o data titlul la New Haven in 2013, iar ultima data a participat in 2014."Sunt foarte incantata sa ma intorc la Connecticut…

- Didier Deschamps face abstracție de criticii estetici ai jocului cu care Franța a cucerit al doilea titlu mondial. Selecționerul "cocoșilor" a marturisit ca era convins ca les Bleus vor deveni campioni ai planetei. "Am știut cu puțin mai inainte. Era scris, acesta ne-a fost destinul. S-a intamplat ceea…

- Legenda boxului filipinez, Manny Pacquiao, si-a recuperat titlul mondial la categoria semimijlocie, versiunea WBA, dupa ce l-a invins prin KO, sambata seara, pe detinatorul centurii, argentinianul Lucas Matthyse, intr-o gala care a avut loc la Kuala Lumpur.

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Cadantu a castigat, alaturi de Chantal Skamlova (Slovacia), titlul in proba de dublu a turneului ITF de la Budapesta, dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, vineri, dupa ce perechea a invins in finala cuplul americano-mexican Kaitlyn Christian/Giuliana Olmos,…

- Boxerul ucrainean Artem Dalakian si-a pastrat titlul de campion mondial la categoria musca, versiunea WBA, invingandu-l prin KO tehnic in repriza a opta pe thailandezul Sirichai Thaiyen, duminica la Kiev, informeaza AFP. Dalakian a castigat toate reprizele, trimitandu-si de mai multe ori…

- Astra, cu Marius Șumudica la carma, a luat titlul de campioana in Liga 1 in sezonul 2015-2016, perioada in care patronul echipei, Ioan Niculae, era in pușcarie. Antrenorul de la acea vreme s-a plans in nenumarate randuri ca a avut parte de condiții dificile la Astra, iar astazi a dezvaluit ce i-a spus…

- Andrei Potra, legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a caștigat, duminica, ”Centura Daneșului” la box, dupa ce l-a invins, la puncte, pe adversarul sau Ionuț Harjanu, prin decizie unanima a arbitrilor. Andrei Potra are 17 ani, a boxat la categoria 69 de kilograme și este elev al Colegiului…