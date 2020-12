Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, 19.000 de pachete cu tigari de contrabanda in valoare totala de peste 266.000 de lei, precum si un autoturism utilizat in activitatea de contrabanda. In data de 26.12.2020, politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din Botosani si Iasi au confiscat, de Craciun, tigari de contrabanda in valoare de peste 260.000 de lei, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF), Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, tigarile au fost gasite intr-un…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, sub coordonarea prim procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Saveni, efectueaza, marti, 28 de perchezitii domiciliare pe raza judetului Botosani la locuintele unor persoane suspectate…

- Politistii de frontiera de la Stanca, județul Iasi, au gasit trei autoturisme furate din Cehia cu doar cateva ore inainte. Potrivit Politiei de Frontiera, aceștia au depistat la un control trei mașini care fusesera introduse in bazele de date ca fiind semnalate furate din Cehia.

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni individuale, dar si in cooperare cu alte autoritati, aproximativ 11.800 de pachete cu tigari de circa 137.000 de lei, precum si plante si substante psihotrope,…

- Politistii de frontiera din cadru Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Olt au descoperit si ridicat in vederea confiscarii, in urma a trei perchezitii, aproximativ 20.000 de tigpri de contrabanda, ce urmau a fi comercializate pe piața neagra din zona. 1 de 8 Politistii de frontiera, sub coordonarea…