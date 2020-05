Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, colonelul Cristian Amarandei, a fost infectat cu virusul COVID-19, a confirmat, miercuri, pentru AGERPRES, sefa Directiei de Sanatate Publica, Monica Adascalitei. ‘Seful ISU a lucrat 12 ore in dispecerat, vineri, a prezentat simptome si…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 01.05.2020: cazuri confirmate – 134; cazuri vindecate și externate – 63; in carantina instituționalizata – 120 de persoane; in autoizolare la domiciliu – 235 de persoane.…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 15.04.2020: cazuri confirmate – 75; cazuri vindecate și externate – 8; in carantina instituționalizata – 330 de persoane; in autoizolare la domiciliu – 402 persoane.…

- Prefectura a anunțat Situația de astazi, la nivelul județului Brașov, conform datelor Direcției de Sanatate Publica: zero persoane cu infecție coronavirus, zero persoane in carantina, 49 de persoane aflate in autoizolare la domiciliu. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, i-a…