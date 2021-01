Botoşani: Poliţiştii de frontieră au folosit focuri de armă pentru prinderea a doi bărbaţi suspectaţi de contrabandă cu ţigări Botosani, 16 ian /Agerpres/- Politistii de frontiera din Botosani au folosit focuri de arma pentru prinderea a doi barbati suspectati de contrabanda cu tigari, se arata intr-un comunicat de presa transmis, sambata, de Politia de Frontiera. Potrivit sursei citate, cei doi barbati, unul in varsta de 37 de ani, iar celalalt de 38 de ani, se aflau intr-un autoturism care a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor de frontiera. Masina a fost urmarita pe o distanta de aproximativ trei kilometri, iar ulterior atat soferul, cat si pasagerul au incercat sa fuga. In momentul respectiv, politistii de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

