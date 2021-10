Stiri pe aceeasi tema

- O moldoveanca de 80 de ani și-a dat foc la casa, incercand sa faca țuica: Pompierii s-au luptat 2 ore cu focul O moldoveanca de 80 de ani și-a dat foc la casa, incercand sa faca țuica: Pompierii s-au luptat 2 ore cu focul In timp ce incerca sa faca tuica la cazan, o femeie in varsta de 80 de ani din…

- O femeie in varsta de 80 de ani din localitatea Draguseni si-a incendiat gospodaria in timp ce incerca sa faca tuica, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Doina Lupu, potrivit agerpres.ro. Potrivit acesteia, femeia a lasat…

- Doua femei, mama si fiica, au fost ranite, luni seara, in urma unui incendiu care a cuprins locuinta acestora din localitatea Leorda, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, cele doua femei, in varste de 78 si,…

- Noua persoane au fost ranite in accidentul produs, luni, la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea Urisor, intre un microbuz si un tren Regio care circula pe relatia Baia Mare - Cluj-Napoca, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- O fata de 12 ani s-a inecat sambata intr-un iaz din satul Buhaceni, comuna Trusesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit ISU, copila se juca impreuna cu mai multi prieteni pe imasul din apropierea iazului. La un moment dat, a hotarat sa ajunga…

- Un accident cumplit s-a produs vineri pe drumul national DN 29D, in zona localitatii Trusesti. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, o persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite. In accident au fost implicate doua autoturisme, unul inmatriculat in Republica Moldova si unul in judetul Bacau,…

- Un urs prins intr-un cablu, la 100 de metri de un sat din judetul Gorj, a fost descoperit de un jandarm aflat in timpul liber. Autoritatile au intervin si au reusit eliberarea ursului, iar apoi relocarea acestuia la o distanta de 20 de kilometri de localitatea respectiva, potrivit News. Potrivit unui…