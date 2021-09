Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 14 ani din localitatea Cotusca, judetul Botosani, s-a sinucis duminica seara, ea fiind gasita moarta intr-o anexa a locuintei, a declarat pentru AGERPRES prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Valeriu Chihaia.

- La fața locului au intervenit pompierii militari, un modul SMURD, precum și o ambulanța SMURD B2.Pompierii militari au reușit sa recupereze victima cazuta in fantana, la o adancime de aproximativ 16 metri.Femeia in varsta de 72 de ani a fost extrasa cu accesoriile din dotare, fara semne vitale, insa…

- Violența in familie/modalitatea omorului. In baza delegarii Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș este abilitat sa comunice urmatoarele: ”La data de 7 iulie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de…

- Raisa, fetița disparuta joi seara, a fost gasita moarta, in albia raului Buzau, in urma survolarii zonei cu elicopterul. „Cadavrul recuperat din albia raului Buzau, in județul Braila, a fost identificat ca aparținand minorei de 5 ani și 7 luni, din Gavanesti, a carei dispariție a fost semnalata de parinții…

- O fetita in varsta de un an si zece luni a fost gasita moarta in locuinta sa din Cernavoda, iar politistii au inceput o ancheta in acest caz. Mama copilului a incercat sa fuga in momentul cand politistii au intrebat-o unde este fetita.

- Primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, a transmis pentru ZIUA de Constanta detalii legate de cazul fetitei de trei ani gasita decedata pe camp in cursul zilei de ieri.Primarul a transmis ca fetita facea parte dintr o familie normala, iar acesta tragedie se putea intampla oricui. Toata presa locala…

- Dispariția micuției a fost anunțata joi seara. Fetița, in varsta de 3 ani, intr-un moment in care ar fi fost lasata nesupravegheata de catre parinți, ar fi plecat de pe raza localitații Saraiu și nu a mai fost gasita, potrivit Realitatea de Constanța .In ciuda cautarilor extinde, la care au aprticipat…