Un barbat in varsta de 46 de ani, suspectat ca si-ar fi ucis concubina si ar fi abandonat-o intr-o padure de pe raza comunei Manoleasa, a fost arestat preventiv sub acuzatia de omor, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Valeriu Chihaia. Arestarea preventiva pentru 30 de zile a avut loc in baza unui mandat emis, marti seara, de magistratii Tribunalului Botosani, care au admis propunerea procurorilor care instrumenteaza acest caz. Ancheta in acest caz a inceput pe 4 iunie, dupa ce fiica victimei a sunat la 112 si a sesizat disparitia…