- Accident de circulație, in noaptea de marți spre miercuri, la intrare in Dudeștii Vechi dinspre Sannicolau Mare. Un șofer beat s-a rasturnat cu mașina in afara drumului, in timp ce incerca sa scape de polițiștii care il urmareau.

- Este pandemie de coronavirus, iar in majoritatea lor, competițiile sportive sunt anulate. Daca vreți sa alergați, prin cartier sau unde aveti posibilitatea, va puteți contabiliza kilometri intr-o cursa virtuala, din Timiș pana la Sulina. “Alearga Romania” va așteapta la start. Este o cursa virtuala…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod rosu de ploi in judetul Timis. In judetul Timis, in localitatile Gavojdia, Darova, Victor Vlad Delamarina, Boldur,...

- Liderul de sindicat al filialei Timiș a Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania DECUS, agentul Valer Kovacs, a fost dat afara din Poliție, in urma cu cateva zile, dupa ce a facu unele declarații, in perioada starii de urgența, și a vorbit despre planul de amenzi impus in perioada starii de…

- Peste 42.000 de mii de apeluri avand legatura cu noul coronavirus au fost inregistrate 112, in perioada in care Romania s-a aflat in stare de urgența, anunța Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), care menționeaza, totodata, ca in aceasta perioada nu au existat dificultati operationale sau tehnice…

- Politistul Valer Kovacs, presedinte al Sindicatului SNPR - Decus filiala Timis, care a reclamat ca sunt sefi din Politie care fac presiuni pentru amendarea populatiei in baza ordonantelor militare, urmeaza sa fie trecut in rezerva.

- Proiectul presupune montarea de stalpi de iluminat cu incarcare solara și stalpi pentru delimitarea sensurilor de circulație, semnalizare rutiera orizontala... The post Restricții rutiere pe un drum intens circulat din judetul Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Un moment muzical transmis de la sediul asociației culturale ARCEN din strada Armeneasca din Capitala a fost oprit subit de Poliția Romana, marți seara, pe motiv ca ar exista o sesizare la 112.