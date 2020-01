Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile Juventus Torino si Borussia Dortmund au anuntat, vineri, împrumutul fotbalistului Emre Can la gruparea din Bundesliga. Întelegerea este valabila pâna la finalul sezonului si include obligatia de cumparare de catre Borussia a jucatorului, în cazul în care conditiile…

- Internationalul roman Ianis Hagi a fost imprumutat de la Racing Genk la Glasgow Rangers pana la finalul sezonului. Daca vor dori sa-l pastreze si in continuare pe mijlocasul de 21 de ani, scoțienii vor fi nevoiți sa achite belgienilor cinci milioane de euro.

- Gruparea Napoli a anuntat, marti, imprumutul atacantului Matteo Politano de la Internazionale Milano pana la finalul sezonului, potrivit news.ro.Napoli are optiune de cumparare la finalul sezonului pentru jucatorul de 26 de ani. Jucatorul are trei selectii in nationala Italiei, pentru…

- Fotbalistul roman Alexandru Maxim va evolua la formatia turca antrenata de Marius Sumudica, Gazisehir Gaziantep FK, el fiind imprumutat pana la finalul actualului sezon de la gruparea germana FSV Mainz 05. Clubul turc a anuntat transferul pe site-ul sau oficial: "Gaziantep a ajuns la un acord cu jucatorul…

- Clubul turc Gazișehir Gaziantep, antrenat de Marius Șumudica, a anunțat, marți, imprumutul mijlocașului roman Alexandru Maxim (29 de ani), de la formația germana Mainz, pana la finalul sezonului actual, anunța MEDIAFAX."Gaziantep a ajuns la un acord cu fotbalistul Alexandru Maxim pana la finalul…

- Jucatorul rus Alexander Kokorin, cu 48 de selectii in echipa nationala, a fost imprumutat de Zenit Sankt Petersburg la FK Soci pana la finalul sezonului, potrivit news.ro.In varsta de 28 de ani, Kokorin nu a mai jucat niciun meci de la 7 octombrie 2018. Citește și: Avocatul lui Dragnea…

- Clubul Chelsea a anunțat, marți, imprumutul mijlocașului englez Danny Drinkwater (29 de ani) la formația Aston Villa, pana la finalul sezonului actual, anunța MEDIAFAX.Drinkwater, care a petrecut prima parte a sezonului tot sub forma de imprumut, dar la Burnley, va evolua pana la finalul stagiunii…

- Karl-Heinz Rummenigge, presedintele Consiliului de administratie al clubului german de fotbal Bayern Munchen, a sugerat ca Hansi Flick, antrenorul interimar, ar putea continua pana la finalul acestui sezon, relateaza AFP. Hansi Flick, secundul lui Niko Kovac, demis pe 3 noiembrie, a preluat campioana…