Borșean prins beat la volan și cu permisul anulat lcoolLuni, 12 decembrie, polițiștii Formațiunii Rutiere din Borșa au identificat pe strada Vailor din oraș un autoturism, condus de un barbat de 45 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spitalul din Borșa in vederea prelevarii de mostre biologice de sange. Din verificarile efectuate de polițiști s-a stabilit faptul ca barbatul figureaza cu permisul de conducere anulat, informeaza IPJ Maramureș. In cauza, polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

