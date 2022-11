Borșa așteaptă mai mulți turiști în această iarnă. Ce se întâmplă cu pârtia olimpică Odata cu apropierea sezonului de iarna, pasionații de schi, dar și alți turiști sunt așteptați in numar mare la Borșa, mai ales ca partia olimpica va fi data in folosința pe toata lungimea mea. ”Cu siguranța ne așteptam la mai mulți turiști, dam in folosința toata partia și avem doua variante de partii”, spun, pentru ZiarMM, reprezentanții partiei olimpice din Borșa Domeniul schiabil este situat in Complexul Turistic, pe versantul nordic al Munților Rodnei. Dispune de instalație de transport pe cablu tip telegondola cu o lungime de 2,6 km, cu o capacitate de 1800 de persoane pe ora, 56 de gondole… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

