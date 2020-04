Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson, diagnosticat cu noul coronavirus, a fost transferat la terapie intensiva, din cauza deteriorarii rapide a starii sale de sanatate, anunta Guvernul de la Londra. Premierul Boris Johnson a fost transferat la terapie intensiva in contextul deteriorarii starii de sanatate,…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a fost internat in spital la 10 zile dupa ce a fost gasit pozitiv dupa un test pentru coronavirus. BBC, care citeaza un purtator de cuvant, scrie ca șeful Guvernului de la Londra prezenta simptome „persistente” ale infecției, scrie digi24.

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a fost internat duminica seara, la un spital din Londra, la zece zile dupa ce a fost confirmata infectarea sa cu coronavirus, anunța Romania Tv.Premierul Boris Johnson a fost internat la spital pentru teste, la 10 zile de la testarea pozitiva pentru…

- Premierul britanic Boris Johnson se simte bine si a coordonat o ședința de guvern din autoizolare, dupa ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus, anunta ministrul britanic de Externe, Dominic Raab. Premierul Boris Johnson a fost "plin de energie" în cursul sedintei de guvern…

- Pacientul sufera de o boala incurabila. Chiar daca starea sa nu este deocamdata buna, medicii spera ca aceasta se va imbunatați in urmatoarele 24 de ore. Pacientul a fost adus la Craiova de la spitalul din Filiași.''Starea lui este in acest moment grava, urmeaza sa vedem evoluția lui in urmatoarea perioada,…

- O ancheta epidemiologica este in desfașurare, luni dimineața, la Guvern, dupa ce o femeie de 42 de ani din București, angajata la cantina Executivului, a fost confirmata cu coronavirus. Se iau masuri de urgența, dupa ce un barbat de la Secretariatul General al Guvernului ar fi intrat in contact cu…

- Starea de sanatate a romanului infectat cu coronavirus este buna, acesta urmand sa fie supus unor teste medicale suplimentare in spitalul din Japonia unde este internat, a informat, vineri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Un reprezentant al Ambasadei Romaniei la Tokyo s-a deplasat,…

- Demisie surprinzatoare la Londra. Prima remaniere a Guvernului, dupa Brexit Ministrul de Finante din Marea Britanie, Sajid Javid, si-a anuntat joi demisia din Guvernul condus de Boris Johnson, in prima remaniere a cabinetului de la Londra dupa Brexit, transmite Reuters. Această demisie surprinzătoare…