Prim-ministrul britanic Boris Johnson si-a cerut scuze ”fara rezerve” in fata Parlamentului marti dupa ce a primit o amenda pentru incalcarea restricțiilor anti-COVID, fara a convinge insa opozitia, care i-a cerut din nou demisia, relateaza AFP. Johnson a afirmat ca nu s-a gandit „nici in epoca, nici ulterior” ca participarea sa la o scurta reuniune pentru aniversarea sa in iunie 2020, in resedinta sa din Downing Street, „putea reprezenta o incalcare a regulilor” pe atunci in vigoare. „A fost greseala mea si imi cer scuze fara rezerve”, a adaugat el. Boris Johnson este primul sef de guvern britanic…