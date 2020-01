Stiri pe aceeasi tema

- La o conferinta pe teme economice, care a avut loc la Londra, premierul Boris Johnson a vorbit in fata a numerosi sefi de stat africani, printre acestia numarandu-se presedintele egiptean Abdul Fattah al-Sissi si cel kenyan Uhuru Kenyatta. Cu aceasta ocazie, Johnson si-a exprimat dorinta de a face…

- Premierul britanic Boris Johnson le-a promis liderilor africani veniti la Londra, la o conferinta pe teme economice, ca Regatul Unit va fi mai deschis fata de imigrantii africani dupa Brexit, cand se va incheia tratamentul preferential fata de imigrantii europeni, consemneaza AFP. Vorbind in fata a…

- Peste 435.000 de romani din Marea Britanie au aplicat pentru rezidența inainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, al doilea cel mai mare numar in randul cetațenilor din statele membre ale UE, dupa polonezi, care au depus 512.300 de cereri. Romanii sunt europenii cei mai numeroși din Londra,…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a avut miercuri o intrevedere pozitiva cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comunicat Downing Street, inaintea negocierilor care vor incepe cu privire la relatia pe termen lung dintre Bruxelles si Londra dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea…

- Odata cu victoria conservatorului Boris Johnson la alegerile din 12 decembrie, divorțul Regatului Unit de Uniunea Europeana la 31 ianuarie 2020 pare evident, potrivit IlSole24, citat de Rador. Insa ce va insemna aceasta schimbare pentru calatori? Cum se va intra in Marea Britanie? De ce documente va…

- Brexit-ul este prima și principala misiune a lui Boris Johnson, dupa victoria uriașa reușita in alegerile anticipate de joi din Marea Britanie. Prima faza este simpla: Brexit la 31 ianuarie 2020. Ce urmeaza mai apoi este ceva mai complicat.Conservatorii lui Boris Johnson au caștigat mandatul necesar…

- Leo Varadkar, premierul Irlandei, a declarat vineri ca negocierile pe tema unui nou acord comercial între Marea Britanie și Uniunea Europeana s-ar putea încheia pâna la finalul anului viitor, daca Londra ratifica tratatul de Brexit pâna la 31 ianuarie, scrie Mediafax, citând…

- Peste 2.4 milioane de persoane s-au inregistrat pentru a obține noul statut de ședere in Marea Britanie. Un sfert dintre aceștia s-au inregistrat doar in luna octombrie. Peste 2.4 milioane de persoane s-au inregistrat pentru a obține noul statut de ședere in Marea Britanie. Dintre acestea, 590.300 s-au…