Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis, miercuri, presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca intentioneaza sa foloseasca reuniunile G7 si NATO de joi pentru a spori "substantial" ajutorul letal defensiv oferit Ucrainei, a declarat, miercuri, un purtator de cuvant al premierului britanic,…

Cel puțin 107 copii au fost uciși și peste 120 au fost raniți de cand Rusia a invadat Ucraina, a declarat Procuratura Generala ucraineana, relateaza BBC.

Cel putin sapte persoane au murit in timpul bombardamentelor rusesti din ultimele ore asupra regiunii Harkov, din nord-estul Ucrainei, una dintre cele mai afectate de atacuri de cand Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie, transmite marti EFE, potrivit Agerpres.

Boris Johnson a dezvaluit ca alte 175 de milioane de lire sterline vor fi furnizate Ucrainei ca ajutor, mare parte din suma urmand sa fie inmanata direct guvernului ucrainean.

Rusia a lansat deja circa 500 de rachete asupra Ucrainei de la inceputul invaziei sale in 24 februarie, a declarat vineri un inalt oficial american din domeniul apararii, care a oferit presei - sub rezerva anonimatului - informatii despre desfasurarea luptelor in Ucraina, relateaza EFE, potrivit…

Discutiile dintre delegatiile Rusiei si Ucrainei ar urma sa aiba loc luni, intr-o locatie care nu va fi dezvaluita, transmite agentia rusa TASS.

SUA si Marea Britanie vor incerca sa opreasca accesul companiilor ruse la dolari americani si lire sterline daca Kremlinul ordona o invazie a Ucrainei, a declarat premierul britanic Boris Johnson pentru BBC, relateaza Reuters.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reiterat sambata sprijinul aliantei pentru Ucraina, pe fondul indiciilor ca Rusia planuieste o invazie, informeaza dpa.