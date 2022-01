Premierul britanic, Boris Johnson, doreste sa evite „varsarea de sange” in Ucraina si urmeaza sa-i telefoneze presedintelui rus, Vladimir Putin, pentru a-l indemna din nou „sa dea inapoi si sa se angajeze diplomatic”, a declarat vineri seara o purtatoare de cuvant de la Downing Street, noteaza AFP. „Prim-ministrul este hotarat sa accelereze eforturile diplomatice si sa consolideze descurajarea pentru a evita varsarea de sange in Europa”, a spus purtatoarea de cuvant intr-un comunicat. „El va reitera, atunci cand va discuta cu presedintele Putin in aceasta saptamana, necesitatea ca Rusia sa faca…