- Premierul britanic Boris Johnson se va deplasa in India in ianuarie, in prima sa vizita in aceasta tara de la preluarea functiei, in incercarea de a consolida legaturile comerciale si investitiile si pentru coordonarea in combaterea schimbarilor climatice, a transmis marti biroul sau, potrivit Reuters,…

- Premierul britanic Boris Johnson a sustinut miercuri, inaintea unei cine de lucru cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca niciun lider britanic nu ar putea accepta cererile asupra carora UE insista pentru incheierea unui acord comercial post-Brexit si a precizat ca in aceste conditii…

- Premierul britanic Boris Johnson a apreciat marti ca pozitiile Londrei si Uniunii Europene asupra relatiei viitoare sunt inca foarte indepartate, inainte de a se deplasa in zilele urmatoare la Bruxelles pentru a incerca sa deblocheze negocierile, transmit Reuters si AFP. ''Eu sunt intotdeauna…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a acuzat miercuri pe primarul Londrei, Sadiq Khan, ca a falimentat sistemul de transport al capitalei, dupa ce acesta a cerut un pachet de asistenta de 5,7 miliarde de lire (7,4 miliarde dolari) pentru acest sistem, serios afectat de restrictiile impuse din cauza…

- Premierul britanic Boris Johnson va stabili vineri abordarea Regatului Unit asupra relatiei post-Brexit cu UE, dupa ce negociatorul sau sef a descris ultimele solicitari ale blocului comunitar în negocierile comerciale drept dezamagitoare si surprinzatoare, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Marea…

- Comisia de Aparare din Parlamentul britanic a transmis joi ca a descoperit dovezi clare ca Huawei, gigantul chinez din domeniul telecomunicatiilor, actioneaza in complicitate cu statul chinez si ca Marea Britanie ar putea fi nevoita sa elimine toate echipamentele Huawei din retelele sale mai devreme…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca actuala crestere a numarului de cazuri de COVID-19 a fost anticipata de previziunile guvernului, iar urmatoarele saptamani vor fi cruciale pentru a vedea daca masurile de izolare locala vor putea tine sub control raspandirea virusului, relateaza…

- Marea Britanie va avea probabil nevoie, mai devreme sau mai tarziu, sa reintroduca unele masuri de inchidere si izolare la nivel national din cauza noului coronavirus, este de parere Neil Ferguson, fost consilier guvernamental pe sanatate, transmite sambata Reuters. Premierul Boris Johnson a declarat…