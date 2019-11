Premierul britanic Boris Johnson a renuntat la amenintarea unui Brexit fara acord in manifestul electoral al Partidului Conservator, a relatat sambata publicatia The Times, relateaza Reuters.



Potrivit sursei citate, Johnson se va concentra pentru ca acordul sau pe tema Brexitului sa fie aprobat.



Anterior, premierul britanic s-a angajat sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana - cu sau fara acord - la 31 octombrie, insa Parlamentul de la Londra l-a obligat pe Johnson in urma unui vot sa obtina inca o amanare de la Bruxelles, pana la 31 ianuarie 2020.



