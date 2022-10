Stiri pe aceeasi tema

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au aflat ce avantaj neașteptat primește cel care caștiga cele mai multe jetoane la jocurile de culise. Gina Pistol a facut un anunț care i-a lasat masca.

- Dupa primele zece ediții din noul sezon Chefi la cuțite prezentate de Irina Fodor, in ediția difuzata luni, 26 septembrie, de la ora 20:30 la Antena 1, Gina Pistol se alatura din nou celor trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Sezonul 10 al celebrei intreceri gastronomice…

- Fara sare și piper mancare nu are gust, iar fara scantei… „Chefi la cuțite” n-ar mai avea succes. Pentru ca rivalitațile și replicile picante dintre cei trei chefi de la Antena 1 fac deliciul telespectatorilor, mai ales in sezonul cu numarul 10 care a ruleaza in prezent pe post. Chef Florin Dumitrescu…

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au participat la cel de-al treilea joc de culise din sezonul 10 Chefi la cuțite, difuzat pe 7 septembrie 2022 la Antena 1. Irina Fodor le-a dat o „provocare” de-a dreptul neașteptat care i-a lasat fara cuvinte pe cei trei jurați.

- Cea de-a treia ediție din sezonul 10 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022, i-a luat prin surprindere pe cei trei chefi cu un joc de amuleta neașteptat. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au primit o veste uriașa din partea Irinei Fodor.

- Are patru trofee „Chefi la cuțite” caștigate pana acum și este pregatit pentru o noua competiție! In curand, Sorin Bontea intra din nou in arena culinara la Antena 1, pentru urmatoarea confruntare cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Cand vine vorba despre calitațile și defectele rivalilor sai…

- Dupa un an de așteptare, maeștrii bucatariei revin la Antena 1 cu un sezon special Chefi la cuțite, in care cele mai spectaculoase farfurii, strategiile de joc, lupta pentru amulete, invitații surprinzatori și cei mai talentați concurenți pasionați de gastronomie vor alcatui mixul cuceritor care a atras…