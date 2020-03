Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, Liviu Varciu a anuntat, starnind admiratia fanilor, ca este pregatit sa devina tatic pentru a treia oara si ca "munceste" la marirea familiei pe care o are cu frumoasa Anda Calin. Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, ca incercarile celor doi au dat roade! Anda Calin e insarcinata,…

- Curtea Constituționala a stabilit ca exista conflict juridic de natura constituționala intre Președinție și Parlament din cauza desemnarii lui Ludovic Orban in funcția de premier de catre șeful statului Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat de presa al CCR, președintele Romaniei va proceda la o noua…

- FC Botosani a invins Chindia Targoviste, scor 1-0, gratie golului marcat de Marko Dugandzic in minutul 90. Meciul a fost transmis in direct pe Digi Sport 1. Croatul Dugandzic a avut parte de un debut perfect la Botosani. A marcat decisiv in ultimul minut si ii mentine pe moldoveni in lupta pentru playoff.…

- Incredibil, dar adevarat! Dupa ce a ajuns in arestul politiei pentru ca si-a agresat iubita, What's Up a fost protagonistul unui nou episod uluitor! Artistul si Alice Badea, partenear sa de viata, s-au certat in mijlocul strazii, iar ce a urmat intrece orice inchipuire. Spynews.ro, cel mai tare site…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a luat decizia de a-l schimba din funcție pe colonel Petru Razvan Magura in funcția de director general al Direcției Generale de Protecție Interna și cea a lt.-colonel Lucian – Mihai Popa in funcția de prim-adjunct al directorului general al DGPI. Cu aceeași data,…

- Spynews.ro va prezinta bomba momentului in lumea mondena! Fulgy, baiatul Vioricai si al lui Ionita de la Clejani, a fost inselat de o tanara domnita. Tanarul tuna si fulgera! Fulgy anunta o serie de dezvaluiri halucinante.

- "Monica nu a putut veni in țara, nu a putut ajunge ca sunt niște legi la americani. Ii trebuie acte definitive și inca nu i-au venit, ca a depus tot, ca e casatorita acum”, a declarat barbatul pentru Ciao.ro. Citeste si: Tatal Monicai Gabor este de nerecunoscut. Boala si dorul de fetele sale…