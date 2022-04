Bombă în lumea interlopă! Adrian Corduneanu a fost reținut! “Beleaua” ar fi șantajat un om de afaceri Unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din Iași a fost reținut in aceasta seara. Adrian Corduneanu ar fi santajat un om de afaceri din Iași. “Beleaua” a fost reținut de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale pentru 24 de ore și introdus in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Ce acuzații i se aduc interlopului zis „Beleaua” Adrian Corduneanu, zis „Beleaua”, in varsta de 43 de ani, este acuzat in aceste momente de oamenii legii ca ar fi amenințat o persoana și a primit suma de 2.000 de lei de la aceasta. Interlopul ar fi fost deranjat de faptul ca voia sa obțina 1.000 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

