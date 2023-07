Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 382.500 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 100.200 de mijloace de transport au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari.Potrivit unui comunicat transmis sambata…

- Salajul nu se confrunta cu probleme semnificative de mediu, a declarat Radu Hideg, șef serviciu in cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Salaj. Toate depozitele neautorizate de deșeuri au fost inchise și ecologizate, iar Salajul se numara printre primele județe din Romania care a rezolvat problema…

- 82 de persoane au fost salvate de angajații Ministerului Afacerilor Interne, in perioada 15 mai – 15 iulie 2023, in timpul intervențiilor pentru gestionarea situațiilor de urgența produse de fenomenele hidrometeorologice care au afectat Romania.Astfel, pentru a interveni in sprijinul cetațenilor,…

- Un barbat a fost ucis chiar de concubina, in scara unui bloc din Campina. Vineri dimineața, in jurul orei 07.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina au fost sesizați despre faptul ca in scara unui bloc din municipiu se afla o persoana inconștiența.La fața locului, s-a deplsat o echipa…

- Stenograme explozive din ședința Partidului Național Liberal. Unul dintre liderii partidului a fost amenințat cu excluderea din partid, dupa ce a spus ca el nu va vota guvernul condus de noul premier PSD, informeaza Antena3 CNN.Vicepreședintele libere al PNL, Robert Sighiartau, a reproșat conducerii…

- Inmatricularile de autoturisme electrice noi din Romania au inregistrat o crestere spectaculoasa in luna mai, cu ajutorul Programului Rabla, care a demarat la finele lunii martie. Cu un volum aproape dublu fata de anul anterior, masinile propulsate 100% cu baterii au depasit in premiera pragul de…

- Pasagerii unui tren, evacuati din cauza unui incendiu intr-un tunel din Tirol. Pasagerii unui tren de mare viteza au fost evacuati dupa ce trenul cu care calatoreau a luat foc intr-un tunel din provincia austriaca Tirol, transmite joi DPA. CITESTE SI BREAKING NEWS Doliu in familia regala: A murit…

- Republica Moldova e singura in fața Rusiei. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, spune ca Romania nu o poate apara militar in fața unui potențial atac, din cauza NATO."Nu vad modalitați prin care sa intervenim in cazul unui conflict, dar putem interveni pentru instruirea personalului din Moldova.…