Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 69 de noi investitii, in 48 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Proiectele, in valoare totala de 381.457.661 lei, au fost depuse in cadrul celei de a doua runde de atragere…

- Cinci blocuri din Zlatna vor fi reabilitate: Peste 20 de milioane de lei prin PNRR Cinci blocuri din Zlatna vor fi reabilitate: Peste 20 de milioane de lei prin PNRR Ministerul Dezvoltarii finanțeaza 120 de noi investiții, in 90 de localitați din Romania, prin Planul Național de Redresare și Reziliența…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat, luni, la Prima News, ca sunt patru modificari principale pe care Romania va trebui sa le opereze in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), precizand ca reforma sistemului de pensii nu era negociabila. El a precizat…

- “Sunt patru modificari principale pe care va trebui sa le operam in Planul National de Redresare si Rezilienta. Prima modificare este cea determinata de reducerea grantului alocat Romaniei pentru ca datorita cresterii economice pe care am avut-o in anul 2021 fata de anul 2020, trebuie sa reducem bugetul…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației finanțeaza 199 de noi proiecte pe componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNR), in valoare totala de 672.632.428,60 de lei, depuse de 158 de autoritați locale din Romania, a anunțat miercuri, 8 februarie,…

- Ministerul Dezvoltarii consolideaza 238 de cladiri, blocuri de locuinte, spitale si scoli, cu finantare nerambursabila din Planul National de Redresare si Rezilienta ndash; anunta ministrul Cseke Attila, adaugand ca a semnat, pana acum, in total 168 de contracte de finantare, in valoare de 441 milioane…

- Anul acesta guvernanții trebuie sa indeolplineasca multe puncte din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). In caz contrar, Romania risca sa piarda 6 miliarde de euro din banii europeni.Romania urmeaza sa faca in acest an doua cereri de plata in cadrul PNRR, una in martie, de 3 miliarde euro…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 129 de noi investitii, in 93 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Proiectele, in valoare totala de 445.862.630,24 de lei, au fost depuse in cadrul celei de a doua runde de atragere…