- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a prezentat proiectul de masuri fiscale discutat in ședința de Guvern. El a spus ca, daca Romania nu se incadreaza in ținta de deficit, risca sa piarda 75 de milioane de euro din fonduri europene, lucru pe care nu și-l poate permite. El a explicat ca veniturile rezultate…

- Marcel Bolos a fost intrebat, miercuri seara, dupa sedinta de Guvern, despre veniturile pe care le obtine Romania in urma masurilor fislate adoptate. ”Aceste estimari pe care le-am facut, am incercat sa fie cat mai prudente. In astfel de momente in care avem de-a face cu sustenabilitatea financiara…

- Marcel Boloș a vorbit miercuri, la „Interviurile Digi24.ro” despre masurile pe care trebuie sa le adopte Guvernul in ceea ce privește PNRR, adica pensiile speciale, evaziunea fiscala și reformele fiscal-bugetare. Ministrul de Finanțe a spus ca daca acestea nu vor fi puse in practica Romania va pierde…

- Ministrul finanțelor, Marcel Boloș, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca Guvernul a agreat sa majoreze salariul minim pe economie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei brut și salariul minim in sectorul construcțiilor la 4.500 de lei brut. Oficialul din Guvern nu a dat un termen privind…

- Ministrul Finantelor a afirmat, dupa sedinta conducerii PNL, ca la Bruxelles s-a prezentat planul de masuri fiscal bugetare, asa cum a fost agreat la nivelul coalitiei, mentionand ca specialistii de la Comisia Europeana, conform angajamentului asumat de Romania, au spus ca exista jalonul 207 potrivit…

- Ministrul de finanțe, Marcel Boloș, a explicat pentru Libertatea ca reprezentanții Comisiei Europene au cerut trei masuri mai dure pentru reducerea deficitului bugetar, deoarece nu au avut incredere ca masurile fiscal-bugetare pot acoperi gaura dintre venituri și cheltuieli.Declarațiile pentru Libertatea…

- Dupa discuțiile purtate luni cu reprezentanții Comisiei Europene, Marcel Boloș avertizeaza ca Romania poate intra in incapacitate de plata, daca Bruxelles-ul insista ca Guvernul sa aplice simultan legea salarizarii unitare și masurile fiscal-bugetare. „O spun cu toata responsabilitatea”, a declarat…

- „In primul rand aveti dreptate ca se va merge la Bruxelles pentru a avea discutii cu Comisia Europeana. De ce? Pentru ca ne aflam in urmatoarea situatie data: Romania are cele mici venituri colectate, undeva la 27% din UE. E cel mai mic procent. Suntem in acea procedura de deficit excesiv, asa cum stim…