Bolivia: Incendiile de vegetaţie înaintează în regiunea mlăştinoasă Pantanal Incendiile de vegetatie inainteaza pe teritoriul mlastinos al regiunii Pantanal din Bolivia, in apropiere de granita cu Paraguay, punand in pericol mii de hectare intr-o zona recunoscuta pentru diversitatea vietii salbatice, afectata de incendii devastatoare in urma cu doar doi ani, informeaza Reuters. Incendiile au distrus deja circa 2.200 de hectare. Pompierii se lupta sa stinga flacarile, care inainteaza in linii transversale de-a lungul pasunilor si padurii. Alejandra Sandoval, ministru de mediu pentru zona de ses din departamentul Santa Cruz, a spus ca eforturile de a stinge flacarile au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

