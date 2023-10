Boli și dăunători de import, pe bani grei. ”Bioterorism”, spune cercetătorul Costel Vânătoru Romania este dependenta de importurile de semințe și de material saditor la multe culturi. Dincolo de mirajul producțiilor ridicate, exista și o mare amenințare de care fermierii sunt pe deplin conștienți: boli și daunatori greu de combatut care pot compromite producția pentru ani buni. Cel mai recent exemplu este Tuta absoluta sau molia tomatelor, un daunator care face ravagii de ceva vreme in Romania, dar și in alte țari. Cel care avertizeaza asupra pericolelor pe care le presupune bioterorismul – și inca de cațiva ani – este Costel Vinatoru, directorul Bancii de Resurse Genetice Vegetale pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

