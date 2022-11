Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica de petrecere din Romania. In ultimul timp, viața cantarețului de muzica de petrecere se afla in prim-plan in mediul online, mai ales de cand și-a oficializat relația cu celebra dansatoarea Cristina Pucean. Insa, acum, manelistul a facut noi dezvaluiri. Bogdan susține ca vlogger-ul Selly i-ar fi nepot. Ce a spus indragitul artist despre gradul de rudenie dintre ei.