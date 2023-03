Stiri pe aceeasi tema

- Industria asigurarilor este cea mai sanctionata de catre Consiliul Concurentei, insa amenzile trebuie insotite si de corectarea unor deficiente legislative pentru ca piata sa poata functina mai eficient, a declarat presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.

- Guvernul a aprobat recent Regulamentul privind practicile comerciale neloiale, iar printre prevederi se numara interzicerea mai multor clauze contractuale, stabilindu-se și procedurile de investigare si solutionare a sesizarilor privind practicile neloiale ale marilor comercianti, sustin reprezentantii…

- ”Interesele producatorilor locali si ale fermierilor din lantul de aprovizionare agro-alimentar, dar si cele ale consumatorilor vor fi mai bine protejate prin regulamentul aprobat recent de Guvern. Acesta interzice o serie de clauze contractuale si stabileste procedurile de investigare si solutionare…

- Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței spune ca investigația se va termina la sfarșitul acestui an sau mai probabil la inceputul anului viitor. “La investigația privind ROBOR am strans un volum mare de date. Am avut 9 echipe trimise, 60 de oameni. Tot personalul nostru din toate sectoarele…

- In jur de 200 de angajați ai Consiliului Concurenței au salarii neschimbate de zece ani. Este vorba despre inspectorii de concurența, care au funcții de execuție, și care au venituri nete intre 6.000 lei și 8.000 lei pe luna, conform lui Bogdan Chirițoiu, președintele autoritații de concurența. Comparativ,…

- Companiile din energie au beneficiat de creșterea prețurilor la energie, in urma invaziei Rusiei in Ucraina, și este incorect sa le ramana doar lor profiturile care au rezultat și care nu se datoreaza unei performanțe de management, in aceasta situație incadrandu-se și OMV Petrom, a precizat joi Bogdan…

- Insa compania austriaca sfideaza in continuare statul roman, chiar daca taxa a fost impusa de Uniunea Europeana in toate statele membre. La finalul anului trecut, Consiliul Concurenței a amendat firmele cu capital austriac din țara noastra cu peste 700 de milioane de lei. Printre ele, și OMV Petrom. „Logic…

- Consiliul Concurenței a amendat cu peste 15 milioane de lei trei companii și un broker de asigurari pentru intelegeri anticoncurentiale pe piata asigurarilor de aviatie din Romania, relateaza news.ro. „In urma unei investigatii, autoritatea de concurenta a constatat ca Aon Romania Broker de Asigurare…