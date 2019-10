Bogdan Chirieac: Guvernul PNL trece la vot. Radu Tudor: E BREAKING NEWS-ul serii

Stiri pe aceeasi tema

- "Normal, cu siguranta! (...) "Veti vedea luni", a raspuns prim-ministrul desemnat, intrebat daca, potrivit propriilor calcule, Guvernul pe care l-a propus ''va supravietui'' votului Parlamentului si care este numarul de voturi pe care se bazeaza. Citeste si: Ion Stefan, propus la Ministerul…

- ​Prim-ministrul desemnat, Ludovic Orban, i-a criticat, miercuri pe parlamentarii PSD care au dat aviz negativ în comisiile de specialitate pentru 3 miniștri propuși, el aratând ca în alte cazuri senatorii și deputații au acceptat și miniștri analfabeți funcționali. „Acești…

- S-a incheiat și ultima zi de audieri pentru miniștri propuși de Ludovic Orban sa fac parte din Cabinetul sau. Trei liberali desemnați pentru a face parte din Guvernul Orban au primit aviz negativ, respectiv Florin Cițu, propus la Finanțe, Ion Ștefan, propunerea pentru Dezvoltare și Violeta Alexandru,…

- Audierile ministrilor propusi de premierul desemnat Ludovic Orban s-au incheiat. Dupa doua zile de audieri, doar trei dintre cei 16 au primit aviz negativ. Este vorba despre Florin Citu (Finante), Ion Stefan (Dezvoltare), Violeta Alexandru (Ministerul Muncii). Votul pentru investirea Guvernului Orban…

- Audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului s-au incheiat. Trei liberali desemnați pentru a face parte din Guvernul Orban au primit aviz negativ, respectiv Florin Cițu, propus la Finanțe, Ion Ștefan, propunerea pentru Dezvoltare și Violeta Alexandru, propusa la Ministerul Muncii, anunța…

- Violeta Alexandru a primit aviz negativ dupa ce a fost audiata de comisiile reunite ale Parlamentului, cu 22 de voturi pentru, 29 împotriva și o abținere.Dupa acest vot, premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, la fel ca și în cazul celorlalți doi miniștrii propuși care au…

- Astazi are loc a doua runda de audieri in comisiile de specialitate ale Parlamentului cu ministrii propusi in Guvernul Orban. La prima sedinta, ministrul propus pentru Tinere si Sport, Ionut Stroe, a adus un omagiu victimelor din Clubul Colectiv. La fel ca si ieri, ministrii propusi vin insotiti de…

- Antena 3 a prezentat, duminica seara, o lista cu miniștrii din Guvernul Orban. PNL a schițat formula viitorului Guvern care ar putea inlocui Guvernul Dancila. Florin Cițu este vehiculat la Finanțe,...