Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza o perioada aglomerata pentru Renault. SUV-ul Kadjar facelift va fi prezentat in aceasta toamna, iar in prima partea a anului viitor vom face cunostinta cu noul Clio. Tot in 2019, francezii vor veni pe piata cu Talisman facelift, dar si cu o...

- UPDATE: Facebook este din nou functional, dupa 15 minute. UPDATE: Facebook a picat in Romania si in mai multe tari ale lumii. Utilizatorii retelei de socializare se plang ca nu pot accesa platforma. FACEBOOK a picat. De ce a picat Facebook vineri. Utilizatorii Facebook se plang ca…

- Bianca Dragușanu a inlocuit-o pe Gabriela Cristea, care intre timp a plecat la Antena Stars. In ultima perioada, Bianca Dragușanu a trecut prin multe schimbari. Prezentatoarea TV s-a desparțit de tatal fetiței sale, Victor Slav, iar apoi l-a intalnit pe Tristan Tate, un barbat care a reușit sa o…

- Guvernul malaezian a publicat raportul final al dispariției zborului MH370. Dupa mai bine de 4 ani de investigații, concluzia e ca nu poate fi oferita nicio explicație. Directorul general al aviatiei civile malaeziene a demisionat dupa publicarea raportului.

- Hidroelectrica a distribuit dividende in valoare totala de 1,134 miliarde de lei, cele mai mari din istoria companiei, reprezentand 90% din profitul pe anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Din total, 908 milioane de lei merg către Ministerul Energiei, care deţine 80% din acţiuni,…

- Brandul de moda Ivanka Trump va fi inchis. Presedintele companiei, Abigail Klem, i-a informat pe cei 18 angajati ai companiei marti, iar Ivanka Trump urma sa discute la randul ei cu acestia, potrivit site-ului Globalnews.

- De foarte multe ori șirienii fac cozi ca pe vremea lui Ceușescu, uneori stau și in ploaie, prin parcari, și asta doar pentru a-și plati factura la apa. Atat de suparati sunt cetatenii pe situatie, ca au ajuns sa se planga si la ziar. Am stat de vorba, de pilda, cu doamna Maria, cititoarea noastra care…

- Linda Daniels a murit la doar cateva ore dupa ce s-a luat curentul. Familia femeii recuoaște ca era in urma cu plata facturilor, insa fiul acesteia a publicat documente care arata ca facuse eforturi pentru a returna suma restanta. Cu doar doua zile inainte sa le fie taiat curentul, el platise 500…