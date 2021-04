Bogdan Aurescu - la reuniunea CAE; a accentuat necesitatea unei viziuni strategice privind Parteneriatul Estic

Stiri pe aceeasi tema

- The Minister of Foreign Affairs, Bogdan Aurescu, will take part on Monday, in the reunion of ministers of foreign affairs from EU member states, which will take place as a video-conference. According to a press release sent by the Ministry of Foreign Affairs (MAE), topics regarding the situation…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, care va avea loc in sistem videoconferinta. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, vor fi abordate situatia din Georgia, relatiile UE - India,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut duminica, la Amman, consultari cu omologul iordanian Ayman Safadi, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Regatul Hasemit al Iordaniei, temele centrale ale convorbirilor fiind stadiul si perspectivele de dezvoltare a relatiilor bilaterale,…

- The Minister of Foreign Affairs, Bogdan Aurescu, participated, on Monday, in the meeting of the heads of diplomacies in the EU member states, which took place in Brussels, among the discussed points being the developments in the EU-Russia relationship and the approach to the Western Balkans. According…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, luni, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale UE, care s-a desfasurat la Bruxelles, printre punctele discutate aflandu-se evolutiile in relatia UE - Rusia si abordarea fata de Balcanii de Vest. Potrivit unui…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat luni, inainte de reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene, ca este necesara "o discutie legata de o abordare mai strategica a UE in ceea ce priveste Rusia".

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, i-a adresat, miercuri, o scrisoare de felicitare omologului american, Antony Blinken, cu ocazia preluarii oficiale a mandatului de secretar de stat al SUA, dupa confirmarea de catre Congresul SUA, context in care seful diplomatiei romane a vorbit si de consolidarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat luni, la Bruxelles, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene, discutiile vizand strategia de distribuire de vaccinuri anti-COVID catre tari din afara UE, cazul Navalnii si recentele proteste din Rusia, relatiile…