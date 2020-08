”In cei 41 de ani am vazut și invațat multe. Am vazut cum se construiește ceva durabil, dar am vazut și cum se ingroapa ceva care putea fi un lucru bun pentru comunitate; am auzit și trait povești de succes dar am trait și momente de tristețe alaturi de cei care au trecut prin nevoi […] Articolul Bogdan Ababei este un tanar nascut și crescut in Targu Ocna, care la 41 de ani a decis ca ”Acum este timpul” pentru a intra in politica locala. apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .