Stiri pe aceeasi tema

- Preocuparea pe care TRANSAVIA o are de ani buni pentru a diminua cat de mult posibil impactul asupra mediului și pentru a contribui la calitatea vieții consumatorilor și a comunitaților a fost recunoscuta in cadrul celei de a 18-a ediții a Galei Premiilor Business Review, care a celebrat „campionii…

- Raduly Kalman Robert, consilier al ministrului Mediului, Tanczos Barna, a fost prezent miercuri, 22 februarie, la sediul UDMR din Baia Mare pentru a face o prezentare a noului Sistem de Garanție Returnare, care are ca scop colectarea din piața și de a introduce ambalajele intr-o economie circulara,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia vizitei de lucru pe care aceasta o efectueaza in tara noastra la invitatia Presedintelui Romaniei. Cei doi sefi de stat vor discuta despre proiectele comune de interes…

- Povestea cainilor salvatori pe care Romania i-a trimis in Turcia pentru a ajuta la misiunile de cautare dupa cutremur este impresionanta, unii dintre ei fiind la randul lor, salvați, in trecut.

- OMV Petrom a raportat un profit net de 10,27 miliarde de lei, adica 2 miliarde de euro, pentru anul trecut. Compania petroliera a obținut in 2022 cel mai mare profit net din istorie, 2 miliarde de euro, de trei ori peste cel din 2021, și un venit record de 12,4 miliarde de euro, de 2,3 ori peste nivelul…

- The government agenda right now is made by the Social Democratic Party (PSD), the National Liberal Party (PNL) and the Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR); it is not made by the prime minister, as it is the result of a negotiation, and all adjustments will be discussed inside the ruling…

- PSD va solicita in cadrul Coalitiei de guvernare respingerea proiectului de lege initiat de fostul premier Florin Citu si de fostul ministru de Interne, Marcel Vela, prin care se propune interzicerea exportului animalelor vii catre statele terte Uniunii Europene (B849/2022). „Aceasta propunere legislativa…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in data de 23 decembrie, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 271.900 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste…