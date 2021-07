Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 28 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate 3 noi cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.404 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost…

- Autoritațile au anunțat azi 102 noi cazuri de COVID in ultimele 24 de ore, dupa prelucrarea a 27.164 teste rapide și PCR. Numarul cazurilor este in creștere fața de ziua precedenta cand au fost inregistrate 95 de noi infectari. De ieri pana azi, 2 oameni și-au pierdut viața. Grupul de Comunicare Strategica…

- Au fost inregistrate 46 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise luni, 19 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica. Este un singur deces nou raportat, iar 33 de pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Situația cazurilor COVID in localitațile…

- Volkswagen anticipeaza un profit operational de circa 11 miliarde de euro in primul semestru, peste nivelul anterior pandemiei de Covid-19. Brandurile premium au fost mai putin afectate de deficitul actual de semiconductori la nivel mondial, a explicat producatorul auto german, adaugand ca divizia sa…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.090 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 60 in ultimele 24 de ore, depistate dupa efectuarea a 26.466 de teste. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri,…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 1.079.657. De asemenea, numarul pacienților internați in secțiile de Terapie Intensiva a ajuns la 236. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația…

- Bernard Arnault a preluat conducerea in clasamentului Forbes al celor mai mari averi din lume inainte de a reveni in spatele americanului Jeff Bezos dupa deschiderea Bursei de Valori din New York. Miliardarul francez a fost in aceasta luni cel mai bogat om din lume pentru cateva ore, intre deschiderea…

- Medicamentul oral experimental pentru tratarea Covid-19 al companiei Pfizer ar putea fi disponibil in curand, a declarat, vineri, directorul general al producatorului american de medicamente, Albert Bourla, la Delphi Economic Forum VI din Atena. Bourla a confirmat totodata, pentru prima oara, ca o a…