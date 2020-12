Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul american de avioane Boeing Co vrea sa angajeze 160 de piloti care sa fie detasati la companiile aeriene, in incercarea de a se asigura ca modelul de avion 737 MAX reintra fara probleme in serviciu dupa o perioada de pauza de 20 de luni, informeaza Reuters citand surse din apropierea…

- Organismele de reglementare, companiile de asigurari si expertii avertizeaza companiile aeriene sa verifice cu atentie avioanele care sunt reintroduse in serviciu dupa ce au stat blocate la sol in perioada pandemiei de COVID-19, mentionand probleme cu pregatirea pilotilor, erorile

- Companiile aeriene de transport de marfuri si de pasageri din SUA au renuntat la aproape 29.000 de angajati din martie si pana la mijlocul lunii octombrie, deoarece restrictiile guvernamentale privind concedierile au expirat, transmite Reuters. Departamentul american al Transporturilor a informat…

- Companiile aeriene vor avea nevoie de ajutoare suplimentare in valoare de 80 miliarde de dolari, adica aproximativ jumatate din ajutoarele de care au beneficiat deja din partea guvernelor, pentru a depasi criza coronavirusului, a avertizat vineri Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni…

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) considera ca avionul Boeing 737 MAX este sigur în urma revizuirii sistemelor de siguranta si estimeaza ca în luna ianuarie ar putea permite reluarea zborurilor cu acest tip de avion, a afirmat sâmbata un responsabil al acestei agentii,…

- CE a aprobat planul Romaniei de ajutoare pentru companiile aeriene Foto: Arhiva. Comisia Europeana a aprobat astazi planul României de a acorda ajutoare în valoare de 1,7 milioane de euro companiilor aeriene care reiau sau încep zborurile. Etichete (II)CEajutoarecompanii…

- Companiile aeriene globale au cerut marti o testare pentru COVID-19 inainte de plecare pentru toate cursele internationale, care va inlocui carantina si alte restrictii din cauza carora a scazut semnificativ numarul calatoriilor, transmite Reuters. Teste rapide si accesibile, care pot fi administrate…

