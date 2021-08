Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al sanatații Florian Bodog (PSD) a fost trimis in judecata de procurori, intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu si fals intelectual, a informat, luni, DNA. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in…

- „Justiția sa-și faca datoria”, este reacția lui Marcel Ciolacu, dupa ce procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a fostului ministru al Sanatații Florian Bodog, care ar fi acoperit o consiliera absenta sa-și ia salariul. „Justiția sa-și faca datoria. S-a votat in Senat ridicarea imunitații…

- Fostul ministru al Sanatatii Florian Bodog, trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu, fals intelectual si fals in inscrisuri sub semnaturi privata, noteaza News.ro. Bodog a fost pus sub acuzare pentru corupție, fiind acuzat ca a facilitat angajarea fictiva a unei apropiate pe un post…

- Nemes Radu a mai fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, pentru savarsirea unor infractiuni similare, cauza fiind cunoscuta si ca Dosarul Motorina. In luna februrie 2019, DNA Constanta anunta trimiterea in judecata a zece inculpati in legatura cu "prejudicierea bugetului de stat cu peste…

- "Am primit vestea asta cu lacrimi de bucurie. Sunt emoționata, am așteptat aceasta veste. Astazi plecam spre București. Liviu Dragnea spera foarte tare sa fie eliberat. Eu sunt superstițioasa, nu am vorbit nimic. Se va trimite minuta, se vor indeplini formațiunile. Cred ca instanța a fost convinsa…

- La 6 iulie 2021, Curtea de Apel Chișinau a admis cererea de recurs a Autoritații Naționale de Integritate impotriva incheierii din 17 mai 2021 a Judecatoriei Chișinau (sediul Centru), casind astfel incheierea primei instanțe, adoptata in cauza civila ANI impotriva Nae-Simion Pleșca, cu privire la confiscarea…

- Procurorii care instrumenteaza cauza fraudei electorale de la alegerile locale organizate in septembrie anul trecut in comuna prahoveana Ciorani au cerut si obtinut in instanta ca, la momentul trimiterii in judecata, acest dosar sa nu ajunga pe rolul Judecatoriei Mizil, din arhiva careia au fost…

- Nota: Fotografie cu rol ilustrativ, bazata pe aproximari, din datele puse oficial la dispozitie prin Portalul Instantelor de Judecata. Sursa foto: Google Maps Decizia Tribunalului Constanta, luata in prima instanta, a fost pronuntata in dosarul civil 6105 118 2016 . Primaria Constanta a pierdut astfel…