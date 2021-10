Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode a anuntat ca va fi emis un ordin comun impreuna cu ministrul Sanatatii pentru clarificarea aspectelor legate de portul mastii de protectie in exterior, mentionand ca i se pare „anormal" sa porti masca in momentul in care te plimbi prin parc.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat luni, 26 iulie, ca masca de protectie va ramane obligatorie in spatii inchise si dupa data de 1 august, precizand ca de la aceasta data nu vor fi neaparat relaxari noi, ci completari la cele existente, dand ca exemplu o crestere a numarului de participanti…

