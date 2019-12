Bode: Tarom, pierderi de 190 de milioane de lei anul acesta. Vom solicita un ajutor de salvare de 47 de mil. de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca va cere un ajutor de salvare de 47 de milioane de euro, respectiv un ajutor de restructurare de 110 milioane de euro pentru redresarea situatiei de la TAROM, precizand ca vor fi inregistrate pierderi de 190 de milioane de lei in acest an. „La TAROM,…

- Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei in acest an, dar vom solicita un ajutor de salvare de 47 milioane de euro si unul de restructurare de aproximativ 110 milioane de euro, pentru ca ne dorim sa salvam aceasta companie, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Gelu Diaconu, fost șef ANAF, solicita luni, pe Facebook, eliminarea urgenta a sporului de doctorat prevazut in Legea 153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice. Acesta susține ca „o armata” de salariați primește lunar o suma egala cu 50% din salariul minim brut garantat la plata.…

- Compania de stat care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, estimeaza pierderi mai mari, de 45,78 milioane lei in acest an, la venituri totale mai mici, de 4,186 miliarde lei, potrivit proiectului de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Programului de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul de crestere a bubalinelor, motivand ca unele prevederi sunt neclare si lipsite de predictibilitate, scrie agerpres.ro. In cererea…

- Presedintele american Donald Trump a validat un ajutor in valoare de 4,5 milioane de dolari acordat Castilor Albe, salvatori din cadrul Apararii Civile Siriene care opereaza in zone aflate sub controlul rebelilor ce se opun regimului sirian al lui Bashar al-Assad, a anuntat Casa Alba.

- Ministerul Agriculturii vrea sa le dea fermierilor 284,97 milioane lei (60 milioane euro) in 2020 cu titlu de ajutor minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, arata un proiect de Hotarare publicat pe site-ul ministerului. “Resursele financiare necesare…

- Informații incendiare apar in spațiul public privind problemele de la TAROM. Compania are pierderi uriașe, zi de zi.La doar 25 de aeronave, TAROM are 1.867 de angajati, din care Ministerul Transporturilor vrea sa dea afara 115, pentru a rentabiliza compania. Intre ianuarie si aprilie 2019,…