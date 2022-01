Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, intr-o conferința de presa, ca tragedia din Bolintin Vale legata de uciderea unui taximetrist „a scos la iveala inca o data putregaiul unui sistem care s-a degradat in ultimii 30 de ani” și a dat asigurari ca va continua sa faca tot ce ii „sta in putința” pentru responsabilizarea și modernizarea structurilor Ministerului de Interne. Lucian Bode a precizat ca nu a ieșit cu declarații in legatura cu evenimentele din Bolintin Vale și cu fetița ucisa pe trecerea de pietoni de o mașina de poliție in „incercarea de a responsabiliza mai mult…