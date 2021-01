Stiri pe aceeasi tema

- Boca Juniors a castigat prima editie a Cupei Diego Maradona, in finala careia a invins cu scorul de 5-3, la loviturile de departajare, formatia Banfield. Ultimul act s-a disputat duminica seara, pe „Estadio Del Bicentenario“ din San Juan, informeaza Agerpres . Boca a deschis scorul in minutul 64, prin…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi afirma ca incidentele de miercuri din Washington D.C. nu sunt comparabile cu mineriadele din Romania, ci eventual cu protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei. La fel ca la "protestul diasporei", in SUA au iesit in strada cei care au pierdut alegerile si nu…

- Președintele PSD Maramureș și noul deputat Gabriel Zetea a declarat ca rezultat alegerilor de duminica dovedește ca social-democrații au recaștigat increderea maramureșenilor. Totodata, acesta a aratat ca PSD a caștigat in 36 de localitați din județ. ”In primul rand, doresc sa mulțumesc tuturor maramureșenilor…

- Campioana Romaniei la polo, Steaua Bucuresti, a fost invinsa vineri, la Sabadell, de echipa rusa Dinamo Moscova, scor 9-8, in primul meci din cadrul turneului preliminar al EuroCup, anunța news.ro. Scorul pe reprize a fost 3-2, 3-2, 3-1, 0-3. Steaua Bucuresti va juca sambata cu Astralpool…

- Naționala de fotbal a Romaniei a incheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținuta miercuri seara, la Belfast, in fața Irlandei de Nord. Acesta a fost ultimul meci al tricolorilor din Liga Natiunilor și conteaza pentru clasamentul FIFA. Remiza aceasta, coroborata cu succesul Serbiei in fața Rusiei,…

- Formatia Panathinaikos, antrenata de Ladislau Boloni, a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Atromitos, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Greciei, potrivit news.ro.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de…

- "U" Olimpia Cluj s-a calificat in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal feminin, marti, dupa ce a invins echipa malteza Birkirkara, cu scorul de 2-1 (0-1), pe Cluj Arena, in primul tur preliminar al competitiei. Echipa oaspete a deschis scorul in min. 45+11, prin Alishia Sultana,…