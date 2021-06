Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, liberalul Emil Boc, a recunoscut ca are un motiv egoist pentru care il susține pe premierul Florin Cițu la șefia Partidului Național Liberal și anume faptul ca vrea ca fetele sale sa ramana sa traiasca in Romania. „Pot sa va spun ca am un motiv particular si egoist.…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca, în opinia sa, Florin Cîtu este "omul care poate duce partidul la nivelul urmator", argumentând ca acesta "inspira, are proiecte, a demonstrat în actul de guvernare". În opinia sa, premierul…

- Președintele Asociației Municipiilor din Romania, Emil Boc, a anunțat, dupa o intrevedere cu premierul Florin Cițu, ca a primit promisiunea acestuia sa ajute primarii din țara pentru a accelera campania de vaccinare impotriva Covid-19. „Sunt doua mesaje ale premierului. Primul: Aveti sprijinul Guvernului…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca municipalitatea dorește transformarea orașului în unul integral digital, în acest sens fiind creat Serviciul de transformare digitala. Edilul urmarește ca municipiul sa devina la fel ca Estonia,…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc propune ca din luna aprilie, in fiecare zi de vineri, transportul public din oraș sa fie gratuit. „In acest context, am propus sa implementam la Cluj-Napoca, incepand chiar din aprilie, cate o zi cu transport public gratuit in fiecare saptamana – vinerea.…