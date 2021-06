Stiri pe aceeasi tema

- Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, considera ca premierul Florin Cițu ar putea fi urmatorul președinte al Romaniei, avand toate șansele sa caștige alegerile prezidențiale din 2024.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, il contrazice pe Emil Boc care a afirmat ca il susține pe Florin Cițu pentru șefia partidului, apreciind ca acesta este „este viitorul Romaniei și al PNL”. „Sunt și trecut, si prezent si viitor”, a raspuns Orban, subliniind ca se va prezenta cu mare incredere in competitia…

- „Am deschis in interiorul partidului o discutie, trebuie sa incercam sa invatam din intamplarile din trecut si din greselile celorlalti. Si daca facem o analiza mai profund vedem ca toti cei care au candidat pentru cea mai inalta functie in statul roman din functia de presedinte al PSD-ului nu au reusit…