Stiri pe aceeasi tema

- Dezastrul financiar al incalzirii din Romania: operatorii de conducte au pierderi de 341 milioane de lei, iar producatorii, alte 600 milioane de lei. Circa 25.000 de oameni lucreaza intr-un sector fara...

- Peste 10.000 de familii din Romania care au incheiat polițe de asigurare in caz de imbolnavire cu SARS-COV-2, inclusiv a deceselor provocate de virus, au beneficiat in perioada pandemiei de protectia financiara oferita de o polita de asigurare facultativa. Companiile de asigurari au platit, in total,…

- Rata de acoperire vaccinala anti-COVID la nivel national din total populatie - 19,3 milioane de locuitori - este de circa 30%, a informat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita. Romania ramane, astfel, alaturi…

- Circa 1.400 de persoane au fost arestate in cadrul unei operatiuni impotriva pariurilor clandestine coordonata de Interpol in 28 de tari, intre care si Romania, in timpul EURO 2020 la fotbal, a anuntat, marti, organizatia politista, citata de agentiile internationale de presa. Descinderile…

- Primarul Dominic Fritz l-a suspendat din functie pe Culita Chis, motivul fiind numarul mare de concedii medicale luate de acesta din urma. Totusi, Chis poate fi reintegrat in functie, dar trebuie sa-l anunte pe primar cu 15 zile inainte de “motivul incetarii motivului de suspendare”. Bolile lungi si…

- Techtex, cel mai mare producator de echipamente medicale de protectie din Sud – Estul Europei, anunta ca este pregatita si pentru inceperea anului scolar, in prezent avand pe stoc circa 6 milioane de masti pentru copii, la dimensiuni potrivite pentru cei cu varste intre 3 si 14 ani. Conform unui comunicat…

- Circa 3,22 milioane de exploatatii agricole au fost recenzate in Romania, in perioada 10 mai – 31 iulie 2021, aproximativ 93% dintre acestea fiind exploatatii care utilizeaza suprafete agricole si/sau detin efective de animale sau desfasoara activitati de mentinere a terenurilor agricole in bune conditii…

- Spațiile industriale moderne din Romania au ajuns la peste 5,4 milioane de metri patrați. Circa 66% din cerere este in Captala, arata raportul Avison Young. In prima jumatate a anului 2021 au...