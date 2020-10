Stiri pe aceeasi tema

- Urarea de La multi ani, in engleza si franceza, apare azi pe 430 de ecrane din Paris, precum si in presa online din Franta. BT i-a facut Simonei Halep o surpriza similara in august 2018, cu mesajul “ Our hero ”, proiectat in New York, in Times Square, odata cu participarea la US Open si cu ocazia castigarii…

- Nu mai putin de sapte jucatoare de tenis din Romania - Mihaela Buzarnescu, Monica Niculescu, Jaqueline Cristian, Irina Bara, Elena Gabriela Ruse, Laura Ioana Paar si Gabriela Talaba - vor evolua in sesiunea de calificari pentru tabloul principal de simplu al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Tara…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica la Romania TV ca social-democrații sunt „o minoritate” și liberalii „au tot” - Guvern, Parlament, Cotroceni. PNL trebuie sa iși asume ce se intampla și sa nu mai caute vinovați in alta parte, a adaugat liderul PSD.Citește și: Prima piata agroalimentara…

- Ultimii trei ambasadori ai SUA in Romania s-au implicat pana la cel mai inalt nivel in politica și afacerile din țara noastra. Adrian Zuckerman, ambasadorul in exercițiu trimis de Donald Trump, a cerut ca romanii sa nu mai voteze PSD, lucru care nu se mai ”intampla nicaieri in lumea asta”. Declarațiile…

- Oferta partidului „Noi suntem altceva”, adica acest USR-PLUS, in metamorfozare perpetua, este un mare balon cu iluzii și minciuni. Timp de 4 ani, de cand partidul local al Bucureștiului, U.S.B.-ul, a devenit unul național, toata Romania a fost supusa la o adevarata harțuire politica, in fiecare zi.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata, la Sibiu, ca PNL a ajuns ''o taraba politica'', unde ''se cumpara alesi locali, candidati la alegerile locale, parlamentari''. "Am vazut lista si de la consiliul municipal Sibiu si de la Consiliul…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a invins-o in turul inaugural de la Praga pe slovena Polona Hercog (29 de ani, 45 WTA), scor 6-1, 1-6, 7-6(3). Va juca mai departe cu cehoaica Barbora Krejcikova (24 de ani, 118 WTA). Jurnalistul a trasat cateva concluzii dupa ce a vazut primul meci al Simonei Halep dupa…

- Simona Halep s-a inscris pentru US Open, turneu de Grand Slam care va avea loc intre 31 august și 13 septembrie. Romanca ar fi chiar cap de serie numarul 1 la New York, dar nu este inca sigura daca va face deplasarea. Halep recunoaște ca sunt șanse mari sa se retraga in ultima clipa in […] The post…