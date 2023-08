Boala legionarilor face prăpăd în Polonia! Ce este epidemia de legioneloză Legioneloza sau boala legionarilor, cauzata de bacteria legionella, poate duce la o forma severa de pneumonie. Cea mai frecventa forma de transmitere este inhalarea aerosolilor contaminati care se produc cand sunt jeturi de apa sau vapori din surse de apa contaminate, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). 11 morti in Polonia „Avem confirmate 144 de […] The post Boala legionarilor face prapad in Polonia! Ce este epidemia de legioneloza first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul unei epidemii de legioneloza in orasul Rzeszow, din sud-estul Poloniei, a crescut la 11 morti, au anuntat ieri autoritatile sanitare locale, potrivit AFP, preluata de Agerpres. “Avem confirmate 144 de cazuri (de contaminare) si 11 cazuri mortale”, a declarat reporterilor inspectorul sanitar…

- Caz alarmant in lume! Mai mulți agentia de securitate interna din Polonia investigheaza daca focarul de legioneloza care a ucis deja sapte persoane in sudul tarii, la Rzeszow, un oras aflat in apropiere de granita cu Ucraina, ar putea fi rezultatul unei manipulari intentionate a sistemului de apa. Ce…

- Polonia suspecteaza "implicarea" Rusiei in raspandirea bacteriei Legionella și aparitia epidemiei de legioneloza (boala legionarilor) din Rzeszow, aproape de granița cu Ucraina. Aici au murit deja sapte oameni si peste 100 au fost depistati pozitiv cu Legionella, transmite Reuters, preluat de News.ro.

- Agentia de securitate interna din Polonia investigheaza daca focarul de legioneloza care a ucis deja sapte persoane in sudul tarii, la Rzeszow, oras aflat in apropiere de granita cu Ucraina, ar putea fi rezultatul unei manipulari intentionate a sistemului de apa, au declarat vineri autoritatile, potrivit…

- O epidemie de legioneloza declansata in orasul Rzeszow din sud-estul Poloniei a cauzat sapte decese, in timp ce alte 76 de persoane sunt in continuare infectate, au anuntat vineri autoritatile sanitare poloneze, informeaza AFP, relateaza Agerpres."In total, sapte persoane, patru barbati si trei femei,…

- De mult timp se spune ca 10.000 de pași pe zi este numarul magic de care aveți nevoie pentru a va menține in forma și sanatoși, dar un nou studiu arata ca mai puțin de 5.000 de pași ar putea fi suficient pentru a vedea un beneficiu, transmite BBC. Analiza a peste 226.000 de persoane din intreaga lume…

- Zeci de hunedoreni au fost diagnosticați numai anul trecut cu ciroza alcoolica.Direcția de Sanatate Publica a județului Hunedoara, in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog județul Hunedoara, desfașoara pe toata perioada lunii iunie 2023 campania de informare-educare-conștientizare…