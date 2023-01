Boa pitic, o nouă specie de șerpe descperită în Amazon Un boa pitic de un metru lungime a fost descoperit in Amazonul ecuadorian. Dupa ce au analizat imaginile, cercetatorii au stabilit ca este vorba despre o specie noua, relateaza CNN, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape toți șobolanii și șoarecii din Marea Britanie au devenit rezistenți la tipurile normale de otrava, iar experții sunt din ce in ce mai ingrijorați și vorbesc despre o noua rasa de super rozatoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul președinte al R. Moldova a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul Craciunului, pe care il sarbatoresc astazi o mare parte din cetațeni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O specie de scoica despre care se credea ca exista doar ca fosila a fost gasita traind in largul coastelor Californiei. A fost descrisa pentru prima data in 1937 de un om de stiinta care a colectat peste un milion de fosile in jurul orasului Los Angeles. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O specie de broasca care putea fi intalnita in trecut in doua treimi dintre zonele tropicale din Australia a fost declarata disparuta, transmite agentia Xinhua duminica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O noua specie de dinozaur, Transylvanosaurus platycephalus, „Reptila cu cap turtit din Transilvania”, descoperita in Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului de o echipa internaționala de cercetatori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politistii maramureseni fac, joi dimineata, 16 perchezitii la sediul unei primarii, dar si la cele ale unor ocoale silvice si firme, intr-un dosar in care sunt vizate infractiuni de delapidare, fals intelectual, uz de fals, taiere fara drept de arbori si furt de arbori. Fii la curent cu cele…

- Biserica Turea din Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” si-a cinstit miercuri ocrotitorul. Episcopul Macarie a oficiat Sfanta Liturghie de sarbatoarea Sf. Mc. Dimitrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Doua exemplare de floarea cadavru de la Gradina Botanica Nationala din Beijing au produs seminte, o premiera inregistrata in China la aceasta specie pe cale de disparitie, informeaza miercuri agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…