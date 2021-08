Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a publicat, in transparenta decizionala un proiect pentru suplimentarea contingentului de lucratori nou admisi pe piata de munca Cifra este marita cu 10.000 de locuri Din contingentul de 25.000 de lucratori nou admisi pe piata fortei de munca in anul 2021 stabilit…

- Mai puțin de jumatate din elevii care se inscriu la școala ajung sa promoveze la examenul de Bacalaureat. Aceștia sunt lipsiți de perspective doar daca refuza sa invețe o meserie. Plaja locurilor de munca pentru cei fara Bac este suficient de larga și diversificata incat cuprinde diverse aptitudini.…

- „De la 1 ianuarie 2021 pana in acest moment in Romania au aparut aproximativ 100.000 de locuri de munca. O creștere semnificativa a numarului de locuri de munca s-a realizat in ultimele doua luni, cu aproximativ 20.000 de locuri de munca nou create pe luna”, a declarat Raluca Turcan, la deschiderea…

- Social-democrații critica afirmațiile ministrului Raluca Turcan Foto arhiva Agerpres RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Social-democrații critica afirmațiile ministrului Raluca Turcan privind înființarea a o suta de mii de noi locuri de munca. Deputatul PSD Marius Budai,…

- Peste 100.000 de noi locuri de munca Foto: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Peste 100.000 de locuri de munca au aparut de la începutul anului, în România, susține ministrul muncii, Raluca Turcan. Este vorba de contracte pe perioada nedeterminata, a precizat…

- Piața forței de munca din Maramureș se schimba. Probabil din cauza lipsei locale de forța de munca, foarte mulți angajatori din județ sunt nevoiți sa caute in alta parte oameni dispuși sa munceasca. De la inceputul anului și pana in prezent, in evidențele Serviciului pentru Imigrari al județului Maramureș…

- Romania este singura tara care are la dispozitie vaccinuri la liber iar daca vrem ca lucrurile sa se schimbe in materie de vaccinare trebuie sa existe cat mai multe centre mobile, institutiile sa colaboreze intre ele iar procesul sa mearga in mediul rural, a declarat sambata, la Constanta, ministrul…