Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a scris recent Parlamentului, îngrijorat ca legea care interzice cumulul pensiei cu salariul ar însemna sa piarda functia de guvernator al BNR. În acest sens a fost redactata o scrisoare. În urma reacțiilor din spațiul public, BNR a venit cu o…

- Banca Naționala transmite Guvernului faptul ca incalca legislația interna și europeana in legatura cu proiectul de Lege privind unele masuri privind continuarea activitații de catre persoanele care indeplinesc condițiile de pensionare. ”Pentru clarificarea unor aspecte aparute in dezbaterea…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis joi ca numirea directorilor generali interimari ai TVR si Radio Romania de catre Parlament s-a facut cu incalcarea legii fundamentale a țarii. Pe 11 mai, Camera Deputatilor si Senatul au votat, in plenul reunit, numirea Ramonei Saseanu in functia de director…

- Pentru prima data in istoria sa, Parlamentul Romaniei va organiza, pe 30 iunie, o ședința solemna a camerelor reunite pentru comemorarea victimelor Pogromului de la Iași, din iunie 1941 In urma demersurilor facute in calitate de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor…

- Proiectul de lege privind comunicațiile 5G Foto: pixabay.com. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Proiectul de lege privind comunicațiile 5G a primit raport de admitere din partea deputaților din Comisiile juridica, de aparare și tehnologia informației. Actul normativ a fost…

- „Amenda pentru persoanele fizice este cuprinsa intre 1.000 lei si echivalentul in lei a 25% din venitul net anual al persoanei fizice realizat cu angajatorul sau amenda. Pentru persoanele juridice, amenda este cuprinsa intre 10.000 lei si echivalentul in lei a 1% din cifra de afaceri anuala a persoanei…

- Rapoartele de activitate ale SRR și SRTv au fost respinse de comisii Foto: Arhiva. Comisiile parlamentare pentru Cultura au respins astazi rapoartele de activitate ale Radioului și Televiziunii publice pe anii 2017, 2018 și 2019. S-au înregistrat 13 voturi 'pentru' și sapte voturi…

- Comisiile pentru cultura ale Camerei Deputaților și Senatului urmeaza sa dezbata, joi, rapoartele de activitate ale Societații Române de Televiziune și ale Societații Române de Radiodifuziune, dezbaterea venind pe fondul dorinței coaliției de guvernare de a schimba conducerile acestor instituții.…