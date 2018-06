BNR: Gradul de indatorare la creditele Prima Casa din ultimul an, mai mare decat la ipotecarele standard

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala Romana vrea sa limiteze gradul de indatorare a populației pentru imprumuturile de la banci in cazul creditelor imobiliare. Decizia BNR-ului vine și in urma recomandarii FMI care a recomandat Romaniei reducerea gradului de indatorare. Potrivit unui proiect al bancii centrale, care nu…

- Comitetul de avizare din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a acceptat, joi, 223 de dosare in cadrul programului “Rabla”, din care 38 pentru extensia “Rabla Plus”, se arata intr-un comunicat de presa al AFM, transmis AGERPRES . Potrivit sursei citate, in aceasta noua etapa de avizare,…

- Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) s-a intalnit in 21 mai pentru a doua oara in acest an pentru a discuta o serie de aspecte precum recalibrarea amortizorului anticiclic de capital, programul Prima Casa, dezechilibrele structurale ale companiilor…

- Consiliul general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențiala (CNSM) recomanda Guvernului sa evalueze oportunitatea recalibrarii programului „Prima Casa” din punct de vedere social, prin revizuirea condițiilor de accesare a acestui program, cu menținerea unui grad de indatorare sustenabil,…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a acordat, in perioada ianuarie-mai 2018, peste 9000 de garantii si promisiuni de garantare din plafonul alocat pentru acest anul in cadrul Programului „Prima Casa”. Asta inseamna ca peste 9000 de romani vor…

- Profesorii, medicii, polițiștii, militarii și alți angajati ai institutiilor de stat, care vor sa-si cumpere o locuinta prin intermediul programului Prima Casa, vor beneficia si de o compensatie din partea statului in valoare de 50 la suta din suma creditului ipotecar, pentru o

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, a crescut joi la 2,75%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) . Indicele ROBOR la trei luni este principalul indicator in creditele cu dobanzi…

- Programul de stat ”Prima Casa” devine funcțional incepind cu 26 martie curent. Din aceasta data, cetațenii pot depune cereri de finanțare la bancile care au semnat contracte de colaborare cu Ministerul Finanțelor și Organizația pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Din data de…